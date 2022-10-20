Bursaspor'da İnegölspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Lig Beyaz Grup 11. haftasında karşı karşıya geleceği İnegölspor maçının bugünkü antrenmanda taktik provasını yaptı.

TFF 2. Lig'in 11. haftasında sahasında İnegölspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve topu koruma oyunuylad evam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.