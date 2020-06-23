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Bursaspor'da İrfan Buz sesleri

Yeşil-beyazlılar, teknik direktörlük görevine İrfan Buz’u getirmeyi planlıyor.

Yeşil-beyazlılar, teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirmeyi planlıyor.


TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olduktan sonra İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Bursaspor, Adanaspor maçına kadar yeni hocasını belirlemek istiyor. Yeni hoca adaylarından biri olan Metin Diyadin'den vazgeçen yeşil-beyazlı yönetimin, İrfan Buz ismini gündeme aldığı öğrenildi. Bursaspor'un, 53 yaşındaki teknik direktörle görüşme halinde olduğu belirtildi.

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