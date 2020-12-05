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Bursaspor'da İsmail Çokçalış üzüntüsü

Bursaspor’un bu sezon ligde oynadığı 12 maçın tamamında 90 dakika forma şansı bulan tek oyuncusu olan İsmail Çokçalış, kart cezalısı durumuna düştü.

Bursaspor'un bu sezon ligde oynadığı 12 maçın tamamında 90 dakika forma şansı bulan tek oyuncusu olan İsmail Çokçalış, kart cezalısı durumuna düştü. Genç futbolcu Bandırmaspor maçında oynayamayacak.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da İsmail Çokçalış üzüntüsü yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takımın bu sezon ligde çıktığı 12 maçın tamamında 90 dakika forma giyen tek futbolcusu olan İsmail Çokçalış, Ümraniyespor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Salı günü oynanacak Bandırmaspor maçında forma giyemeyecek olan 20 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Mustafa Er'in en çok güvendiği isimlerin başında geliyordu. İsmail, son oynanan Ümraniyespor maçında, yüzde 100'lük pas isabetiyle oynamış ve dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti.

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