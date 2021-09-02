Bursaspor'da İsmail Çokçalış ve Reagy Ofosu takımdan ayrı çalıştı

Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları sürerken, hafif sakatlıkları devam eden İsmail Çokçalış ve Reagy Ofosu takımdan ayrı düz koşu yaptı.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmaları ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmazken, sakatlığı bulunan Ramazan Keskin'in tedavisine devam edildi. İsmail Çokçalış ve Ofosu ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.