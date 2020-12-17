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Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Bursaspor, deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.


TFF 1.Lig'in 15. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından dar alanda pas pres oyunu oynayan yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. İstanbulspor-Bursaspor maçı Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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