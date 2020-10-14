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Bursaspor'da kadro dışı kalan isimler de listede yer aldı

Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi A takım oyuncu listesini gönderdi.

Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi A takım oyuncu listesini gönderdi. Kadro dışı bırakılan Serdar Özkan ve Sedat Dursun'un listede yer alması dikkat çekti.


Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu Süper Lig, TFF 1.Lig, Misli.com 2.Lig ve Misli.com 3.Lig'de mücadele eden kulüplerin 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayınladı. Bursaspor da 26 oyuncudan oluşan listeyi TFF'ye bildirdi. Gönderilen listede kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdüren Serdar Özkan ve Sedat Dursun'un da yer alması dikkat çekti.


İŞTE BURSASPOR'UN 26 KİŞİLİK A TAKIM KADROSU:


Ozan İsmail Koç


İsmail Can Çavuşluk


Recep Aydın


Serdar Özkan


Sedat Dursun


Ramazan Keskin


Aykut Akgün


M.Ataberk Dadakdeniz


Çağatay Yılmaz


Burak Kapacak


Deniz Aydın


Ali Akman


Batuhan Kör


Eren Güler


Özer Hurmacı


Onur Atasayar


Furkan Emre Ünver


Emirhan Aydoğan


İsmail Çokçalış


Ertuğrul Kurtuluş


Tuğbey Akgün


Cüneyt Köz


Burak Altıparmak


Canberk Yurdakul


Kerem Kök


Vefa Temel

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