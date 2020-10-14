Bursaspor'da kadro dışı kalan isimler de listede yer aldı

Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi A takım oyuncu listesini gönderdi.
Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi A takım oyuncu listesini gönderdi. Kadro dışı bırakılan Serdar Özkan ve Sedat Dursun'un listede yer alması dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu Süper Lig, TFF 1.Lig, Misli.com 2.Lig ve Misli.com 3.Lig'de mücadele eden kulüplerin 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayınladı. Bursaspor da 26 oyuncudan oluşan listeyi TFF'ye bildirdi. Gönderilen listede kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdüren Serdar Özkan ve Sedat Dursun'un da yer alması dikkat çekti.
İŞTE BURSASPOR'UN 26 KİŞİLİK A TAKIM KADROSU:
Ozan İsmail Koç
İsmail Can Çavuşluk
Recep Aydın
Serdar Özkan
Sedat Dursun
Ramazan Keskin
Aykut Akgün
M.Ataberk Dadakdeniz
Çağatay Yılmaz
Burak Kapacak
Deniz Aydın
Ali Akman
Batuhan Kör
Eren Güler
Özer Hurmacı
Onur Atasayar
Furkan Emre Ünver
Emirhan Aydoğan
İsmail Çokçalış
Ertuğrul Kurtuluş
Tuğbey Akgün
Cüneyt Köz
Burak Altıparmak
Canberk Yurdakul
Kerem Kök
Vefa Temel