Bursaspor'da kadronun yarısı yok - Tuzlaspor maçı öncesi eksik sayısı 14'e yükseliyor

Bursaspor'da eksik futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Tuzlaspor maçı öncesi de kadro kurmakta zorluk çeken Teknik Direktör Mustafa Er, 8'i koronavirüs, 5'i sakat, 1'i de kart cezası sebebiyle 11 oluşturmakta güçlük yaşıyor.

TFF 1.Lig'in 21'inci haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da eksik futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Koronavirüs sebebiyle 8 futbolcusundan bu karşılaşmada da yoksun olacak olan yeşil beyazlı takımda, 4 sakat futbolcusuyla ilgili de her hangi bir gelişmenin olmadığı belirtildi. Giresunspor maçında sakatlanan İsmail Can Çavuşluk'un durumu ile ilgili de net açıklamalar yapmayan Bursaspor'da Özer Hurmacı da kart cezası sebebiyle Pazartesi saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, bu şartlarda kadro kurmakta zorlanırken, ilk 11'in çoğunluğunu yine alt yapından gelen oyunculardan oluşturması bekleniyor.