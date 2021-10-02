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Bursaspor'da Kocaeli kampı başladı

Bursaspor’da 10 gün sürecek olan Kocaeli kampı yapılan antrenmanla başladı.

Bursaspor'da 10 gün sürecek olan Kocaeli kampı yapılan antrenmanla başladı. Yeşil-beyazlı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bu haftayı bay geçmesi ve sonrasındaki Milli ara sebebiyle Kocaeli'de kampa girdi. İlk çalışmasını bugün gerçekleştiren yeşil-beyazlı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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