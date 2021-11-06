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Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı takım taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.


TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde sut çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün öğle saatlerinde Kocaeli'ye hareket edecek.

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