İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor'da kombine satışı yarın saat 16.16'da sona eriyor

Bursaspor Kulübü, kombine satışı ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeşil-beyazlılarda kombine bilet satışı yarın saat 16.16'da sona eriyor.


Bursaspor internet sitesinden yaptığı açıklamada yarın saat 16.16'da kombine satışlarının sona ereceğini açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklama şu şekilde: "Kombine satışlarımız 19 Kasım 2021 (yarın) saat 16.16 itibariyle sona erecektir. Kendilerine kulübümüz tarafından dönüş yapılıp ulaşılamayan (TC Kimlik No, HES Kodu hatalı, Passolig vize süresi biten) taraftarlarımızın bilgilerini bskombinebilgi@gmail.com adresine göndermelerini önemle rica ederiz.”

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.