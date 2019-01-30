Bursaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ve hücum çalışmalarıyla devam etti.

Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.