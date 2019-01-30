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Bursaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla pazartesi günü sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.


Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ve hücum çalışmalarıyla devam etti.


Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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