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Bursaspor'da kuvvet çalışması gerçekleşti

Galatasaray’la cumartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak olan Bursaspor’da günü ilk idmanı gerçekleşti.

Galatasaray'la cumartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak olan Bursaspor'da günü ilk idmanı gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takım kuvvet çalışması yaptı.


Liglere verilen millî arada cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, iki grup hâlinde kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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