Bursaspor'da kuvvet çalışması gerçekleşti

Galatasaray'la cumartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak olan Bursaspor'da günü ilk idmanı gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takım kuvvet çalışması yaptı.

Liglere verilen millî arada cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, iki grup hâlinde kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.