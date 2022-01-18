Bursaspor'da Luka Capan 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Bursaspor Kulübü, Luka Capan ve Massimo Bruno'nun sakatlıkları ile ilgili bilgi verdi. Capan'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Massimo Bruno'nun durumunun ise Eyüpspor maçı saatinde belli olacağı belirtildi.

Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam eden Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a iki oyuncusundan kötü haber geldi. Bursaspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Bedrettin Akova, Luka Capan'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını, Massimo Bruno'nun ise durumunun maç saatinde netlik kazanacağını belirtti. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Luka Capan, Grade 1,2 arası yaralanma. Tedavisine başlandı, tedavi süreci 3 hafta olarak planlanmıştır. Massimo Bruno, dizinde oluşan şişliğin ardından tedavisine başlandı, durumu maç saati netlik kazanacak.”