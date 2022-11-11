Bursaspor'da Menemen FK maçının taktik idmanı yapıldı

Menemen FK maçının hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın sabah saatlerinde İzmir'e hareket edecek.

TFF 2. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Menemen FK ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde İzmir'e hareket edecek.