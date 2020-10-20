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Bursaspor'da Menemenspor hazırlıkları sürüyor

Balıkesirspor galibiyeti ile moral depolayan Bursaspor, perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Yeşil beyazlı takım bu akşamki idmanda taktik çalıştı.


TFF 1.Lig'in 6. haftasında deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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