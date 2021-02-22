Bursaspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları başladı

Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olan Bursaspor, ara vermeden TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynayacağı Menemenspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Balıkesirspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenman ile devam edecek.