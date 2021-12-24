İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı kafile idman sonrası İzmir'e hareket etti.


Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Menemenspor maçı için İzmir'e hareket etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.