Bursaspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Yeşil-beyazlı kafile idman sonrası İzmir'e hareket etti.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Menemenspor maçı için İzmir'e hareket etti.