İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'da Özer Hurmacı sakatlandı

BURSA (İHA) – Bursaspor’un Tuzlaspor’la oynadığı maçta iyi performans ortaya koyan Özer Hurmacı, 38’inci dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

BURSA (İHA) – Bursaspor'un Tuzlaspor'la oynadığı maçta iyi performans ortaya koyan Özer Hurmacı, 38'inci dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.


TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Tuzlaspor-Bursaspor maçında yeşil-beyazlı takımın tecrübeli ismi Özer Hurmacı sakatlık yaşadı. İlk yarıyı 3-1 önde kapatan Bursaspor'da muhteşem bir asist yapan ve sahanın en iyi isimleri arasında yer alan Özer, 38'inci dakikada yerini Ozan İsmail Koç'a bıraktı. Tecrübeli futbolcunun sakatlığının ciddi olup olmadığı maç sonunda yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.