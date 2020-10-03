Bursaspor'da Özer Hurmacı sakatlandı

BURSA (İHA) – Bursaspor'un Tuzlaspor'la oynadığı maçta iyi performans ortaya koyan Özer Hurmacı, 38'inci dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Tuzlaspor-Bursaspor maçında yeşil-beyazlı takımın tecrübeli ismi Özer Hurmacı sakatlık yaşadı. İlk yarıyı 3-1 önde kapatan Bursaspor'da muhteşem bir asist yapan ve sahanın en iyi isimleri arasında yer alan Özer, 38'inci dakikada yerini Ozan İsmail Koç'a bıraktı. Tecrübeli futbolcunun sakatlığının ciddi olup olmadığı maç sonunda yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.