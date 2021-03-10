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Bursaspor'da Özer Hurmacı'nın eli kırıldı

Bursaspor Kulübü, tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı’nın sakatlığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Bursaspor Kulübü, tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı'nın sakatlığı hakkında bilgilendirme yaptı. 35 yaşındaki futbolcunun, sol elinde kırık meydana geldiği ve ameliyat edildiğini açıkladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da, Özer Hurmacı şoku yaşadı. Yeşil-beyazlı takımın Boluspor maçı esnasında sakatlanan tecrübeli futbolcunun elinde kırık meydana geldiği ve operasyon geçirdiği belirtildi. Bursaspor Kulübü'nden konu hakkında şu açıklama yapıldı:


“Hafta sonu oynadığımız Boluspor maçı esnasında talihsiz bir sakatlık geçiren Profesyonel Futbolcumuz Özer Hurmacı, sol el 4. Metecarp kırığı nedeniyle bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuz Özer Hurmacı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

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