Bursaspor'da pas pres çalışması gerçekleşti

Bursaspor'da Kocaeli kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bu sabah yaptığı idmanda pas pres çalışması gerçekleştirdi.

Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.