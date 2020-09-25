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Bursaspor'da puan silme cezası kapıya dayandı

Bursaspor Kulübü, 5 gün içerisinde 24 milyon lira bulamazsa-3 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, kritik bir süreçten geçiyor. Transfer tahtasını henüz açamayan yeşil beyazlı kulüp, puan silme cezasıyla da karşı karşıya.


30 Eylül'e ötelenen cezayla ilgili son 5 günü kalan Bursaspor Kulübü, 24 saat mesai yapıyor. 24 milyon liralık bir ödemeye ihtiyacı olan Başkan Erkan Kamat ve yönetiminin kalan sürede nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu.


Bursaspor, transfer tahtasını açmak için ise toplamda 40 milyon lira kaynak bulması gerekiyor.

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