Bursaspor'da sağlık kontrolleri tamamlandı. Yeşil-beyazlı futbolcularda herhangi bir soruna rastlanılmadı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Takımımızın yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri Medical Park Hastanesi'nde tamamlandı. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı” denildi.