Bursaspor'da Şanlıurfaspor maçı hazırlıkları başladı

Lig'in 17. haftasında sahasında konuk edeceği Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig'in 17. haftasında evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, sonuçlandırma oyunları ile devam etti. Bursaspor, son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.