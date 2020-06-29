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Bursaspor'da Seleznov kadroda yine yok

Bursaspor’un golcü futbolcusu Yevhen Seleznov, Giresunspor maç kadrosunda yer almadı.

Bursaspor'un golcü futbolcusu Yevhen Seleznov, Giresunspor maç kadrosunda yer almadı.


TFF 1. Lig'in 31. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da eksikler dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı olan Anıl Karaer ve Kerem Can Akyüz forma giyemeyecek. Öte yandan Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov da, Giresun'a giden kafilede yer almadı.


Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Adanaspor karşılaşmasında da kadroda kendine yer bulamamıştı.

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