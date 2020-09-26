Bursaspor'da Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadroya alınmadı

Bursaspor'da, Giresunspor maçı kadrosuna Serdar Özkan ve Sedat Dursun alınmadı.

TFF 1.Lig takımlarından Bursaspor'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılarda, Giresunspor maçına Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadroya dahil edilmedi. Teknik Direktör Mustafa Er, hafta içinde yaptığı basın toplantısında iki futbolcunun da takımdan gidebileceğini açıklamıştı.

Sakatlıkları bulunmamasına rağmen kadroya alınmayan iki isim için Bursaspor Kulübü'nden henüz bir açıklama yapılmadı.