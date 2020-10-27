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Bursaspor'da Serdar Özkan ve Sedat Dursun tartışması

Üst üste iki deplasman maçından da mağlup ayrılan Bursaspor’da, taraftar, kadro dışı kalan futbolcular Serdar Özkan ve Sedat Dursun’un affedilmesini istiyor.

Üst üste iki deplasman maçından da mağlup ayrılan Bursaspor'da, taraftar, kadro dışı kalan futbolcular Serdar Özkan ve Sedat Dursun'un affedilmesini istiyor. Yeşil-beyazlı yönetim, futbolcuların neden kadro dışı kaldıkları ile ilgili hala bir açıklama yapmazken, Teknik Direktör Mustafa Er'in iki futbolcuyu da istemediği biliniyor.


TFF 1. Lig'de üst üste yenilgiler alan Bursaspor'da gündem yeniden kadro dışı kalan futbolcular oldu. Transfer tahtasını açamayan ve genç oyuncularla mücadele etmek zorunda kalan yeşil-beyazlı takımda, Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadro dışı bırakılmış ancak konu ile ilgili yönetimden hiçbir açıklama yapılmamıştı. Teknik Direktör Mustafa Er'in kesin dille istemediğini belirttiği iki futbolcu için Bursaspor taraftarı, sosyal medyadan geri dönmeleri konusunda yoğun baskı yapmaya başladı.


Kadro derinliği sıkıntısı çeken yeşil-beyazlı takımda her iki futbolcunun da affedilip affedilmeyeceği merak konusu haline geldi.

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