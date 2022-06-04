Bursaspor'da sertifa töreni gerçekleştir

Bursaspor Futbol Okulları öğrencileri, bugün Merinos Stadı'nda düzenlenen törenle katılım sertifikalarını aldı.

Bursaspor Futbol Okulu kış dönem çalışmaları bugün gerçekleşen sertifika töreni ile sona erdi. Toplam bin 50 öğrencinin eğitim gördüğü kış döneminin kapanış törenine Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz da katıldı. Antalya Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan minik futbolcular, sertifikalarını Banaz'ın elinden aldı.

“Bursaspor aşkını aşılıyoruz”

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, tören sonunda yaptığı açıklamada, “Tüm öğrencilerimizi başarılı bir kış dönemi geçirdikleri için tebrik ediyorum. Futbol okullarımız, Bursaspor'umuzun geleceğinin teminatıdır. Burası bir futbolcu eğitim yuvası. Burada miniklerimize öncelikle iyi bir eğitim veriyoruz. Bursaspor aşkını ve sevdasını minik yüreklere burada aşılıyoruz. Buradan yetişen genç yeteneklerimiz de Bursaspor'umuzun geleceğini oluşturuyor. Bu böyle devam edecek. Biz futbol okullarımızla da futbol akademimizle de rakip tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tören ardından sertifikalarını alan oyuncular sevinçlerini aileleri ve takım arkadaşlarıyla paylaştı.