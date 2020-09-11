Bursaspor'da sezon başlangıcı sendromu!

Geride kalan son 7 sezonda 6 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, bu sendromu, pazar günü karşı karşıya geleceği Adana Demirspor maçıyla atlatmak istiyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, pazar günü saat 16.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmayla yeni sezona da merhaba diyecek olan yeşil-beyazlılar, son 7 yıldır başlangıç maçlarında iyi skorlar elde edemiyor.

Geçen sezon Fatih Karagümrük maçıyla start veren Bursaspor, genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmış ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmıştı. 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Timsahlar, Fenerbahçe'ye 2-1, bir önceki sezon ise Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

Bursaspor bu sürede tek galibiyetini 2016-2017'de Adana Demirspor'a karşı almış ve rakibini 2-1 yenmişti. Daha sonra sırasıyla Trabzonspor'a 1-0, Galatasaray'a 2-0 ve Eskişehirspor'a da 2-0 mağlup olarak sezona başlayan Bursaspor, bu sendromu pazar günkü maçla birlikte atlatmak istiyor.

Bursaspor'un son 7 sezondaki ilk maç performansları şu şekilde:

2019-2020

Fatih Karagümrük - Bursaspor: 3-1

2018-2019

Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1

2017-2018

Başakşehir - Bursaspor: 1-0

2016-2017

Adanaspor - Bursaspor: 1-2

2015-2016

Trabzonspor - Bursaspor: 1-0

2014-2015

Bursaspor - Galatasaray: 0-2

2013-2014

Eskişehirspor - Bursaspor: 2-0