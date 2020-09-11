İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'da sezon başlangıcı sendromu!

Bursaspor sezon başlangıçlarını iyi yapamıyor.

Geride kalan son 7 sezonda 6 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, bu sendromu, pazar günü karşı karşıya geleceği Adana Demirspor maçıyla atlatmak istiyor.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, pazar günü saat 16.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmayla yeni sezona da merhaba diyecek olan yeşil-beyazlılar, son 7 yıldır başlangıç maçlarında iyi skorlar elde edemiyor.


Geçen sezon Fatih Karagümrük maçıyla start veren Bursaspor, genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmış ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmıştı. 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Timsahlar, Fenerbahçe'ye 2-1, bir önceki sezon ise Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.


Bursaspor bu sürede tek galibiyetini 2016-2017'de Adana Demirspor'a karşı almış ve rakibini 2-1 yenmişti. Daha sonra sırasıyla Trabzonspor'a 1-0, Galatasaray'a 2-0 ve Eskişehirspor'a da 2-0 mağlup olarak sezona başlayan Bursaspor, bu sendromu pazar günkü maçla birlikte atlatmak istiyor.


Bursaspor'un son 7 sezondaki ilk maç performansları şu şekilde:



2019-2020


Fatih Karagümrük - Bursaspor: 3-1



2018-2019


Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1



2017-2018


Başakşehir - Bursaspor: 1-0



2016-2017


Adanaspor - Bursaspor: 1-2



2015-2016


Trabzonspor - Bursaspor: 1-0



2014-2015


Bursaspor - Galatasaray: 0-2



2013-2014


Eskişehirspor - Bursaspor: 2-0

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.