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Bursaspor'da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Çorum FK maçı sonrası ara vermeden Sivas Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.


TFF 2. Lig'in 5. haftasında sahasında Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor bugün öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı takım kondisyon salonunda core ve mobilizasyon antrenmanları yaptı. Dün oynanan Çorum FK maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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