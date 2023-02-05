Bursaspor'da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas pres oyunlarıyla başladı. İkinci bölümde şut çalışmaları yapan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Dün oynanan Çorum FK maçında görev alan oyuncular, kondisyon salonunda yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.