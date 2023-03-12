Bursaspor'da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

Esenler Erokspor'la dün oynanan maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Bursaspor, ara vermeden Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig'de çarşamba günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Dün oynanan Esenler Erokspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.