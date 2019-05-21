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Bursaspor'da taraftarlardan pankartlı protesto

Bursaspor’da taraftarlar tesislerin etrafına pankartlar asarak, düşme hattından çıkamayan takıma tepkilerini dile getirdi.

Bursaspor'da taraftarlar tesislerin etrafına pankartlar asarak, düşme hattından çıkamayan takıma tepkilerini dile getirdi.


Spor Toto Süper Lig'de küme düşme potasında yer alan yeşil-beyazlı takımda taraftarlar isyan etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin etrafına pankartlar asan taraftarlar, Başkan Ali Ay'ın sözlerini ve projelerini eleştirdi. 'Kongre tarihi?', 'Hatalardan ders aldım', 'Yeter istifa', 'Para verdim', 'Kum çakıl', 'İyi niyet', 'Benzinlik???' ifadeleri pankartlarda yer aldı. Pankartlar taraftarlar tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

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