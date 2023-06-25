Bursaspor'da tek başkan adayı Recep Günay oldu

Bursaspor Kulübü, 2 Temmuz'da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul'a tek başkan adayı Recep Günay'la gidecek.

Bursaspor Kulübü'nde 2 Temmuz'da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayları bugün listelerini Divan Kurulu'na teslim etmek zorundaydı. Bu bağlamda da tek aday Recep Günay oldu. Divan Kurulu'na listesini sunan Günay, “Her şeyden önce Galip Sakder'e teşekkür ederim. Bizim bir arada çözüm bulmamız için fırsatlar verdi. Başkanımın dediği gibi 14-15 kişilik yönetim kurulu olarak Bursaspor'u bu kaostan çıkartmak gibi bir gücümüz ve yetkimiz yok. Bursaspor sadece 14 kişinin malı değildir. Tüm Bursa'da yaşayanları ilgilendiren bir konudur. Bursa bir araya gelirse, inat etmeyerek sahip çıkılırsa başarılı olunur. Bursaspor'a sahip çıkmak herkesin asli görevi olmalı. Bursaspor'un buradan kalkması için herkesi göreve davet ediyorum. Yasal süreçten dolayı eğer biz olmasaydık kulübümüz kayyuma kalmayacak, fesih olacaktı. Bursaspor'u yaşatmak için bu hamleyi yaptık. Böyle bir olaya hep beraber varsak biz gönüllü oluruz. Seçimden sonra bizi yalnız bırakırsanız bu olmaz. Herkesin görevi Bursaspor'a sahip çıkmaktır. Tüm Türkiye'ye rezil olduk. Boynumuz eğik oldu. Biz süreç kazanmak için aday olduk. Tehdit ederek, hakaret ederek kimseyi getiremiyiz. Biz görevimizi yaptık, şimdi Bursa'yı yönetenler görevini yapsın” ifadelerini kullandı. Listelerini birleştirerek gelen Bekir Ön ve Raşit Barışıcı ise Recep Günay'a destek verdi.

“Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda karar aldık”

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Bursaspor'da yeni bir süreç başlıyor. Ayın 2'sinde olan seçimlerle alakalı iki başkan adayı başvuruda bulundu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle bir zor günde bu görevleri üstlenmek kolay değil. Bazı evraklarla ilgili sıkıntıları çözmek istedik. Başkan adaylarımız Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini söylediler. Artık bundan sonraki süreç kendilerinde olacak. Bursaspor tüzüğü ne gerekiyorsa onu uygulamak zorundayım. Ortak bir noktada buluşmak için görüştüm ve böyle bir birliktelik sağladık. Tek amaç, gaye var, Bursaspor'u bu bulunduğu konumdan kurtarmak. İki listeyi de aldık. Recep Günay'ın listesini işleme koyuyoruz. Buradaki imzalardan dolayı bazı sıkıntılar yaşandı. Bu listeleri birleştirdik. Kulüp kayyuma kalmasın diye bu birleşme gerçekleşti. Zamanımız kısıtlı ve zamanla yarışıyoruz. Başkanımızı belirlemek zorundayız. Bütün detayları başkan adaylarına söyledim. Bursaspor'un menfaati doğrultusunda bu kararı aldık.”