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Bursaspor'da tempo arttı

Tuzlaspor malı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da tempo iyice arttı.

Tuzlaspor malı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da tempo iyice arttı.


TFF 1.Lig'in 4. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Çabukluk ve koordinasyon hareketleriylebaşlayan antrenmanpas pressoyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile sürecek.

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