İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'da tempo arttı

Boluspor maçı hazırlıklarına izinsiz devam eden Bursaspor’da tempo arttı.

Boluspor maçı hazırlıklarına izinsiz devam eden Bursaspor'da tempo arttı.


TFF 1.Lig'in 8. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti.Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.