Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geleceği Tuzlaspor maçı hazırlıklarına akşam saatinde yaptığı idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar taktik antrenman gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Cristobal Jorquera, İsmail Çokçalış ve Ramazan Keskin'in tedavilerine devam edildi. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Bu arada akşam antrenmanının ardından Massimo Bruno yeni yaşını teknik heyet, futbolcular ve A takım personeli ile kutladı.