Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Yeşil-beyazlılar son idmanda taktik çalıştı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün saat 14.00'de Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde İstanbul'a hareket edecek.