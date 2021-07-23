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Bursaspor'da üç genç oyuncu takımdan gönderildi

Bursaspor’da Afyon kampına dahil edilen Murat Karadeniz, Tayfun Bebek ve Ahmet Furkan Özcan, Teknik Direktör Mustafa Er tarafından yetersiz bulunarak Bolu kampına dahil edilmedi.

Bursaspor'da Afyon kampına dahil edilen Murat Karadeniz, Tayfun Bebek ve Ahmet Furkan Özcan, Teknik Direktör Mustafa Er tarafından yetersiz bulunarak Bolu kampına dahil edilmedi.


TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da geçtiğimiz sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Murat Karadeniz, Tayfun Bebek ve Ahmet Furkan Özcan, Bolu kampında dahil edilmedi. Üç futbolcu Afyon kampına katılmış ancak gösterdikleri performansla teknik ekibin gözüne girememişti. Nitekim Teknik Direktör Mustafa Er, Murat, Tayfun ve Ahmet Furkan ile ilgili olumsuz rapor verince, bu oyuncular takımdan gönderildi.

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