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Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bursaspor, izin yapmadan Perşembe günü karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.


Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Ümraniyesporile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati yönetiminde idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan Manisa FK maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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