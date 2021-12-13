Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takımın başında antrenör Ali Aköz çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Ali Aköz gözetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.