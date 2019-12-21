Bursaspor'da ?z?lmez d?nemi ba?lad?

5 y?ll?k s?zle?me imzalad?. B?y?k bir camiaya geldi?ini vurgulayan gen? teknik adam, yolun sonunda ?ampiyon olmak istediklerini s?yledi.

Ye?il-beyazl? tak?mda Yal??n Ko?ukavak ile yollar?n ayr?lmas?n?n ard?ndan yeni teknik direkt?r ?brahim ?z?lmez ile S?per Lig opsiyonlu 1.5 y?ll?k s?zle?me imzaland?. ?brahim Yaz?c? ?zl?ce Tesisleri'nde d?zenlenen imza t?reninde konu?an deneyimli teknik adam, ?Bug?n, b?y?k camiaya geldim. 2 g?nl?k s?re i?erisinde insanlar?n s?cak yakla??m?ndan dolay? ?ok mutlu oldum. Benim ve Bursaspor camias? i?in anla?man?n hay?rl? olmas?n? diliyorum. Bursaspor b?y?k camiad?r. Bursaspor nerede olursa olsun b?y?kl???nden bir ?ey kaybetmez. Zor durumdan aya?a kald?rmak i?in bu de?i?iklik oldu. Ba?kan?m samimiyetinden dolay? te?ekk?r ediyorum. Bizim geli? amac?m?z Bursaspor'u camias?n? ileriye ta??mak. Ba?ar? kolay de?il, ?etrefilli yollard?r. Yapmam?z gerekenlerden biri ?ok ?al??mak ve Bursaspor taraftar?n?n benimsedi?i oyun oynamak. Bunun i?in zamana da ihtiyac?m?z var. Tan?d???m, tan?maya ?al??t???m oyuncular?m var. Zamanla g?zel i?ler yapaca??z? dedi.

?Ba?ar?ya giden yol, dikenli yollard?r?

Tak?ma sahip olunmas? y?n?nde ?a?r?da bulunan ?z?lmez, ?Bu b?y?k kentin tak?m?n?, armas?n? daha ileriye g?t?rmek i?in sadece bana de?il, herkesin tak?ma sahip ??kmas? laz?m. Ele?tiriye sonuna kadar a????m. Ama herkesin bize destek vermesi laz?m. B?y?k Bursaspor camias?n? sa?l?kl? ?ekilde limana yana?t?ral?m. Bizim amac?m?z ?ampiyonlu?u tekrarlamak ve Bursaspor'u hak etti?i S?per Lig'e ??karmak. Ba?ar?ya giden yol, dikenli yollard?r. Taraftar bize k?z?p, ba??racakt?r. ?nemli olan yol ?ampiyonlu?a ula?makt?r. Bunun i?in deste?e ihtiyac?m?z var. Umar?m bu yolun sonu ?ampiyonluk olur? diye konu?tu.

??n?allah Allah bizlere ?ampiyonluk mutlulu?unu nasip eder?

Bursaspor'un b?y?k bir camia oldu?unu ifade eden ?z?lmez, ?Burada yapmam?z gerekenler var. B?y?kl???n alt?nda bu tak?m? hedeflere yana?t?r?rsak co?kuyu ve mutlulu?u d???nemiyorum. ?n?allah Allah bizlere bu mutlulu?u nasip eder. Bize inan ve g?venenlere kar?? in?allah mahcup olmay?z? a??klamas?n? yapt?.

Bursaspor Ba?kan? Mesut Mestan ise ?Yeni bir heyecan, yeni bir ba?lang??. ?brahim hocam?z?, ge?mi?te ba?ar?l? futbolculuk kimli?i ile tan?yoruz. Teknik direkt?rl?k ba?ar?lar?n? da biliyoruz. Bundan sonraki s?re?te hay?rl?s? olsun. Ekibiyle birlikte hocam?za ba?ar?lar diliyorum. 1.5 y?ll?k s?zle?me yapt?k, S?per Lig opsiyonlu. ?n?allah gelecek sene Allah S?per Lig'de ?al??may? nasip eder? ?eklinde konu?tu.

A??klamalar?n ard?ndan ?z?lmez, 1.5 y?ll???na kendisini Bursasporlu yapacak s?zle?meyi imzalad?. ?mzan?n ard?ndan ?z?lmez ve Mestan, bas?n mensuplar?na poz verdi.