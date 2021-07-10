Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları moralli devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor'da moraller yerinde. Sabah saatlerinden yapılan antrenmanda oyuncuların istekli oyunu, teknik heyeti de oldukça mutlu etti.

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon'da sürdüren Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman kuvvet ve core çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas-pres oyunu oynayan yeşil-beyazlılar, antrenmanın son bölümde çift kale maç yaptı. Maçta Teknik Direktör Mustafa Er ve antrenör Pablo Martin Batalla da yer aldı. Futbolcuların hırslı görüntüsü, teknik heyeti oldukça memnun etti.

Öte yandan sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam ederken Tuğbey Akgün, Eren Güler ve Ahmet Furkan Özcan takımdan ayrı çalıştı.