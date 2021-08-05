Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Afyon ve Bolu kampları sonrası yeni sezon hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım günün ilk idmanını gerçekleştirdi.

Sezon öncesi hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu koşularla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal salonda çalıştı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.