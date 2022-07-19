Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman foam roller, mobilizasyon, core ve denge hareketleriyle tamamlandı.

Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.