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Bursaspor'da zemin sıkıntısı

Bursaspor’da saha zemini sıkıntısı yaşanıyor.

Bursaspor'da saha zemini sıkıntısı yaşanıyor. Yeşil beyazlı futbolcular idmanlarla sakatlanmama mücadelesi veriyor.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'un antrenman sahasında ciddi zemin sıkıntısı yaşanıyor. Eski Başkan Mesut Mestan döneminde ihmal edildiği açıklanan Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki zeminle alakalı pürüzler devam diyor. Başkan Erkan Kamat yönetimiyle birlikte uzun süre sonra Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile birlikte bakıma alınan tesislerde halen büyük eksikliklerin mevcut olduğu gözleniyor.


Antrenmanlarını tek sahada sürdüren Bursasporlu futbolcular, sakatlanmamak için mücadele veriyor. Bilhassa havanın yağışlı olduğu günlerde iyice ağırlaşan zeminde, performans ortaya koymak güçleşiyor. Bursaspor yönetiminin konuyla ilgilendiği, ancak zeminin düzelmesinin zaman alacağı gelen bilgiler arasında.

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