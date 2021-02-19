Bursaspor'daki elektrik krizini Başkan Erkan Kamat son anda çözdü

Uzun zamandır Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile Özlüce İbrahim Yazıcı ve Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nin elektrik borcunu ödemeyen Bursaspor Kulübü, karanlığa gömülmekten son anda kurtuldu. Başkan Erkan Kamat, enerji dağıtım firması Limak Uludağ Elektrik AŞ ile yaptığı görüşme sonrası borcu yeniden yapılandırdı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor Kulübü'nde, yine elektrik krizi yaşandı. Geçtiğimiz aylarda elektriklerinin kesilmesinin ardından Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulu, enerji dağıtım firması Limak Uludağ Elektrik AŞ ile görüşme yapmış, hatta konu TFF Başkanı Nihat Özdemir'e kadar uzanmıştı. Limak Uludağ Elektrik AŞ'nin sahibi olan Özdemir'in de ricasıyla borç yeniden yapılandırılmıştı. 2019 yılının Eylül ayından bu yana her hangi bir ödeme yapmayan Bursaspor Kulübü'nün borcu 3 milyon 749 bin 924 TL'ye varması ve şartlara uymaması, Limak yetkililerini yeniden harekete geçirdi. Resmi yazışmalara da dönüş yapmayan Bursaspor Kulübü'nün elektriklerinin kesilmesi kararlaştırıldı. Önce Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun daha sonra da Balıkesirspor deplasmanına gidilmesinin ardından da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektrikleri kesilecekti. Bursaspor yönetimi ise bu ikazın ardından acilen Limak yetkilileri ile bugüne toplantı ayarladı. Akşam saatlerinde yapılan görüşmeye Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat bizzat gitti. Başkan Kamat, kulübün mali yapısıyla ilgili bilgi vererek yetkililerden süre istedi. Her iki taraf konuda mutabık oldu ve hem Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu hem de Özlüce İbrahim Yazıcı ile Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nin elektriklerinin kesilmesi engellendi.