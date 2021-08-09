Bursaspor'dan AK Parti'ye ziyaret

Başkanı Emin Adanur, 'Ayağa Kalk Bursa' hareketi kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti.

Bursaspor'un ‘Ayağa Kalk Bursa' kampanyası kapsamında ziyaretleri sürüyor. Başkanı Emin Adanur, projenin tamamlanmasına bir gün kala AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti. AK Parti Bursa İl Binası'nda gerçekleşen ziyarete, Emin Adanur'un yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürler ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Yavuz, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Yıldırım, Kevser Öztürk, Orhan Aygün, Gökhan Yıldız, Cemile Yiğit ve Engin Kökçıkaran yer aldı.

Davut Gürkan: “Desteklemeye devam edeceğiz”

Bursaspor'un her zaman yanında olduklarını belirten Davut Gürkan, destek sözü verdi. Gürkan açıklamasında, “Sizleri ağırladığımız için mutluyuz. 'Hatıra Forması' hareketini önemsiyoruz. Hepimiz Bursaspor sevdalısıyız. Bizler desteklemeye devam edeceğiz. Bu hareketin şehrin dinamikleri ile yürümesi güzel bir şey. Bursaspor büyürse Bursa büyür. Bursaspor taraftarı ile birlikte hareket etmeye özen göstereceğiz” dedi.

Adanur ise, desteklerinden dolayı AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'a teşekkür etti. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine 10.000 TL değerinde hatıra forması satın alarak katkı sağladı.