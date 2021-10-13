Bursaspor'dan altyapıya yönelik önemli anlaşma

Lig ekiplerinden Bursaspor'un altyapı oyuncularını ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bursaspor Futbol Akademi Okulları ile Okyanus Kolejleri arasında anlaşma imzalandı.

Bursaspor Futbol Akademi Okulları ile Okyanus Kolejleri arasında anlaşma imzalandı. Altyapı futbolcuları eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili yapılan anlaşmanın basın toplantısı yapıldı. Organizasyona Başkan Hayrettin Gülgüler, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ağır, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Hüroğlu, Gençlik Geliştirme Sorumlusu Hakan Cenkçiler, futbolcular Canberk Yurdakul, Eren Güler ve Tuğbey Akgün katıldı.

Başkan Hayrettin Gülgüler, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türkiyenin en başarılı futbol akademisi olan Vakıfköy Futbol Akademisi Türkiye'de ve Bursa'da önemli işler yapan eğitimiyle Okyanus Kolejleri ile iş birliği yapmasından çok mutluyuz. Futbolcularımızın iyi bir spor eğitimi dışında kendilerini geliştirecekleri bir kurumda eğitim almaları için bizlerde üzerimize düşeni yaptık. Okyanus Kolejleri Genel Müdür Sayın Lokman Demiray ve Okyanus Kolejleri ailesine, altyapı hocalarıma, Gençlik Geliştirme Sorumlumuz Hakan Cenkçilere, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Semih Hüroğlu'na teşekkür ediyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun diliyorum.”

“Hayat sadece futboldan ibaret değildir"

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Hüroğlu, “Bizim için altyapıda çocukların iyi eğitim alması ilk önceliğimizdir. Bu konuda Okyanus Kolejleri ile yaptığımız dört dörtlük anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu. Kaleci Canberk Yurdakul ise, “Hayat sadece futboldan ibaret değildir. Bu anlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Eren Güler de kendisinin de çok yakın zamanda bu yollardan geçtiğinden bahsederken, "Sabah okul akşam antrenman yorucu vakitler oluyor. Bu anlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Futbolcu arkadaşlarımında bu avantajları değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum” diyerek anlaşmanın hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Tuğbey Akgün de, “Okyanus Kolejleri çok donanımlı bir okul,Bursaspor da Türkiye'nin futbolcu fabrikası bu iş birliğiyle çok iyi başarılar elde edebileceğinizi düşünüyorum” ifadelerini kullanarak iki taraf için de hayırlı olsun temennilerini iletti.

Atılan imzaların ardından Başkan Hayrettin Gülgüler, Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray'a forma hediye etti.