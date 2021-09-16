İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor'dan Ataberk Dadakdeniz'e veda mesajı

Bursaspor alt yapısında yetişen Ataberk Dadakdeniz’in Antalyaspor’a transferi sonrası yeşil-beyazlı kulüp, veda mesajı yayımladı.

Bursaspor alt yapısında yetişen Ataberk Dadakdeniz'in Antalyaspor'a transferi sonrası yeşil-beyazlı kulüp, veda mesajı yayımladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, alt yapısından yetişen Ataberk Dadakdeniz için veda mesajı yayımladı. Antalyaspor'la anlaşan genç kaleci için yeşil-beyazlı kulüp şu açıklamayı yaptı: “Alt yapımızdan yetişip kulübümüze önemli hizmetler veren Ataberk Dadakdeniz'e katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz”.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.