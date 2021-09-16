Bursaspor'dan Ataberk Dadakdeniz'e veda mesajı

Bursaspor alt yapısında yetişen Ataberk Dadakdeniz'in Antalyaspor'a transferi sonrası yeşil-beyazlı kulüp, veda mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, alt yapısından yetişen Ataberk Dadakdeniz için veda mesajı yayımladı. Antalyaspor'la anlaşan genç kaleci için yeşil-beyazlı kulüp şu açıklamayı yaptı: “Alt yapımızdan yetişip kulübümüze önemli hizmetler veren Ataberk Dadakdeniz'e katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz”.