Bursaspor'dan ay-yıldızlı kareografi

Bursasporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı öncesinde Türk bayraklarıyla ay-yıldızlı kareografi yaptı

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında sarı-lacivertli ekibi ağırlıyor. Timsah, 21 puanla 11. sırada yer alırken, kanarya ise 16 puanla 17. sırada bulunuyor. Her iki takım da maçı kazanarak yükselişe geçmek istiyor.

Sakho uzun bir aradan sonra kadroda

Bursaspor'un golcü futbolcusu Diafra Sakho, uzun bir aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. En son Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Sakho, ilk yarıyı kapatmıştı. Teknik Direktör Samet Aybaba, maçın gidişatına göre golcü oyuncudan faydalanmak istiyor. Yeşil-beyazlı takımda 2 hafta aradan sonra tekrar takıma dönen Ertuğrul Ersoy sahaya kaptan olarak çıkacak.

Tribünler doldu

Öte yandan her iki takım taraftarları da karşılaşma öncesinde kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. İki takım taraftarları takımlarına büyük destek veriyor. Yeşil-beyazlılar, oyuncuları tek tek tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırdı.

Tribünlerden ay-yıldızlı kareografi

Maça yoğun ilgi gösteren Bursaspor taraftarlar maç öncesinde muhteşem bir koreografiye imza attı. Güney kale arkasında ay-yıldızlı Türk bayrağını dalgalandıran taraftarlar ortasına kartonlarla ay ve yıldız yaptı. Ayrıca tribünde 'bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü' yazısı yer aldı.

İlk 11'ler

Her iki takım müsabakaya şu ilk 11'ler ile çıkıyor:

“Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Staphane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Henri Saivet, Iasmin Latovlevici, Umut Nayir.”

Fenerbahçe: “Volkan Demirel, Maurica Isla, Martin Skertel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Nabil Dirar, Mehmet Ekici, Andre Ayew, Roberto Soldado.”